Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani, İrlanda Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile yaptığı görüşmede, İran'ın bölgesel krizleri çözmek için uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Avrupalı ​​ortaklarla ikili, bölgesel ve uluslararası olmak üzere çeşitli düzeylerde sorunları çözmenin en iyi yolu, karşılıklı saygıya dayalı müzakere yapmak ve herhangi bir tehdit veya baskıdan kaçınmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin İran halkı üzerindeki yasadışı yaptırımları ve azami baskısının başarısız olduğuna ve yeni hükümet yetkililerinin bu konudaki itirafına değinerek, "Nükleer anlaşmanın çok taraflı bir uluslararası anlaşma olarak yürürlüğe girmesi, ABD yaptırımları kaldırılmasına ve tüm üyelerin tüm yükümlülüklerini yerine getirilmesine tabidir." ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemesini eleştiren Ruhani, “İran nükleer anlaşmaya bağlıdır ve bunun bedelini ödeyen tek ülkedir; ancak bu durum bu şekilde devam edemez. Nükleer anlaşmayı sürdürmek ve canlandırmak için, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararının tüm üyeler tarafından tam olarak uygulanması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Ruhani; ABD’nin yasadışı yaptırımlarını kaldırması durumunda İran’ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere Tahran- Dublin ilişkilerinin artırılması çağrısında bulunarak, iki ülkenin bu ilişkileri geliştirmek için çaba sarfetmesi gerektiğini vurguladı.

Zarif Tahran'da İrlandalı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin de katıldığı bu görüşmede nükleer anlaşma meselesi ele alınırken ikili ilişkiler ve uluslararası son gelişmeler masaya yatırıldı.

Siyonist Rejim hata yaparsa Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi bugün katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında gücün zor dilinden başka hiçbir şey anlamadığını ve gücü olmayanların zayıf kalacağını söyledi.

İran İslam Devrimi zaferinden sonra Siyonist Rejim’in uğradığı yenilgilere atıfta bulunan Tuğgeneral Hatemi, "Siyonist Rejim, İslam Devrimi zaferinden önce her gün daha fazla toprak işgal ediyordu. Ancak devrimin zaferinden itibaren tüm gelişmeleri durduruldu ve bölgede artık hiç kimse onları istemiyor. Kendileri de bunu iyi biliyor. Dolayısıyla etraflarına duvar örmek zorunda kalmışlardır" değerlendirmesini yaptı.

Tuğgeneral Emir Hatemi, Siyonist Rejim yetkililerinin İran'a yönelik tehditlerine değinerek, "Bu rejim yetkilileri bazen çaresizlikten İran’ı tehdit ederek ağızlarından büyük laflar çıkarıyorlar. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Siyonist Rejim'den aynı açıklamaların geldiği yıllarda şunları kaydetmişti: 'Siyonist rejimin yetkilileri zaman zaman bizleri askeri saldırıyla tehdit ediyorlar. Siyonist Rejim, İran'ın asıl düşmanı olacak düzeyde ve İran ile boy ölçecek güçte değildir. Onlar kendileri de biliyor ve eğer bilmiyorsa bilsinler ki bir hata yaparlarsa İran İslam Cumhuriyeti Tel Aviv ve Hayfa'yi yerle bir edecektir'. Devrim Lideri'nin bu emri bizim plan haline gelmiştir ve Siyonistlere sözlerine bile dikkat etmlerini tavsiye ederim" diye konuştu.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 10 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 687'ye vaka sayısının da 1 milyon 689 bin 692'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 795'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 442 bin 198'e ulaştığı bilgisini verdi.