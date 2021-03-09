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9 Mar 2021 18:34

Lavrov ile Çavuşoğlu yarın Katar'da bir araya gelecek

Lavrov ile Çavuşoğlu yarın Katar'da bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geleceği belirtildi.

Rusya Dışişleri yetkililer, Lavrov’un Ortadoğu turu kapsamında yarın Türk mevkidaşı ile bir araya geleceğini söyledi.

Söz konusu görüşmenin Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşeceği belirtildi. Rus yetkilileri görüşmeye dair başka ayrıntı paylaşmadı.

Doha’daki görüşme, Rusya lideri Vladimir Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Akkuyu nükleer güç santralinin üçüncü reaktörünün temel atma törenine video-konferans yöntemiyle katılacakları güne denk gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Doha’da Katar Emiri Hamad bin Halife el Sani tarafından kabul edilmesi ve Katarlı mevkidaşı Muhammad bin Abdurrahman el Sani ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

News Code 1893012

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