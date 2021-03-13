İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 802 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 142'ye vaka sayısının da 1 milyon 739 bin 360'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 836'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 485 bin 179'a ulaştığı bilgisini verdi.