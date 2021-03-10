Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı iki gündür 10 binin altında

Sputnik'te yer alan habere göre, Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 9 bin 79 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 4 milyon 351 bin 553’e ulaştı.

Ülkede son 24 saat içinde 466 kişi hayatını kaybetti, böylelikle pandemi boyunca ülkede kaydedilen can kaybı sayısı 90 bin 275’e çıktı. Son bir gün içinde 13 bin 350 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 3 milyon 945 bin 527’e yükseldi.

Başkent Moskova, günlük can kaybı (51) ve vaka sayısının (1116) en çok görüldüğü şehir oldu. St.Petersburg ise can kaybı (52) ve vaka sayısında (959) ikinci sırada yer alıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilere göre, dünya genelinde vaka sayısı 117 milyonu geçti.

En çok vaka görülen ülkeler ABD (29 milyon), Hindistan (11.3 milyon) ve Brezilya (11.1 milyon). Rusya dördüncü sırada yer alıyor.