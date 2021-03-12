İsrail'in çevresindeki duvarı yıkacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, bugün Tahran'da düzenlenen Şehitleri Anma Töreni'nde konuşma yaptı.

Tuğgeneral Kaani, savunma imkanlarından yoksun olan direniş güçlerinin tepeden tırnağa silahla donanmış istikbar güçlerine karşı verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu söyledi.

Yemen’deki son gelişmeleri değerlendiren Tuğgeneral Kaani, "Yemenli güçler hiçbir medyaya sahip değil fakat son günlerde dünyayı şaşırttılar. Onlar 10 günden daha kısa bir sürede Suudi rejimine karşı 8 başarılı operasyon gerçekleştirdi." dedi.

Tuğgeneral Kaani, Amerika ve İsrail’in eskisinden daha güçsüz bir durumda olduğunu belirterek, “Bu günlerde ABD'nin birçok iç sorunla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Dünyadaki tüm imkanlara sahip olan İsrail güvende olabilmek için çevresine duvar inşa ediyor. Şundan emin olsunlar ki o duvarı yıkacağız." ifadesini kullandı.

İranlı komutan General Kasım Süleymani'e suikast ile ilgili olarak, "ABD yönetimi, suikast düzenleyerek tüm dünyaya cinayet işlediğini gösterdi. ABD'nin terör saldırısının ardından Şehit Süleymani'nin takipçileri Amerika'nın kemiklerini kıracağını ifade ettiler." diye konuştu.