Hizbullah heyeti Moskova'da

RT Arabic'in haberine göre, Lübnan Hizbullah Hareketi'nden bir heyet Rusya hükümetinin davetlisi olarak Suriye ve Lübnan krizini görüşmek üzere Moskova'ya geldi.

Hizbullah’ın Lübnan Parlamentosundaki Grup Başkanı Muhammed Raad’ın başkanlığındaki heyet Moskova'da Lübnan'ın Rusya Büyükelçisi Şauki Bu Nassar ile görüştü.

Arap medyasında yer alan haberde Hizbullah heyetinin Moskova’da Rus yetkililerle Suriye’de sahadaki durum, Güney Lübnan’da İsrail’le yaşanan gerilim, Lübnan’da hükümet krizi gibi konuları görüşeceği öne sürüldü