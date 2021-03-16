18 Mart günü TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı öncesinde Borsa İstanbul'da sessizlik hakim... Geçtiğimiz hafta 11 ila 13 milyar TL düzeyinde olan işlem hacmi bugün 9,6 milyar dolar oldu. XU100 endeksi ise yüzde 0,85 yükselişle 1.568 puanda. Toplam işlem hacmi 9,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,54 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile sigorta oldu.

Bugün en çok değer kazanan hisse ise 10 yıllık süreçte 2 milyar euroluk yatırım yapacağını açıklayan Ford Otosan oldu. Ford Otosan hisseleri yüzde 7,05 yükselişle işlem görüyor.

Borsanın genelinde ise TCMB faizi öncesi sessizlik hakim... Bu durum işlem hacmine de yansıyor. Geçtiğimiz hafta 11 ila 13 milyar TL arasında şekillenen hacim bugün 9.6 milyar TL dolayında gerçekleşiyor. TCMB faizinde ise piyasanın genel beklentisi 100 baz puan artırılacak.

Küresel piyasalar ABD 10 yıllık faizlerinin yüzde 1.6'nın altına gerilemesinden destek bularak yükseliş sergiliyor. ABD endeks vadeli kontratları da ABD borsalarının yükselişlerle açılacağını işaret ediyor.

Kaynak: Haber Global