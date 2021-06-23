'Türkiye dört ülkeyle swap için görüşüyor' iddiası

Reuters haber ajansı, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyelerinin yaptığı toplantıya katılan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, yeni swap anlaşmaları için dört ülke ile görüşme yapıldığını öne sürdü. Ancak bu dört ülke hakkında bilgi verilmedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda dört ülkeyle swap anlaşması yapmak için çalıştıklarını ve iki ülkeyle anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

Başkan Kavcıoğlu ayrıca sıkı para politikası takip edeceklerini ve Türk Lirası'nın değerini korumak için gerekli adımları atacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu ay başlarında Türkiye’nin Çin’le 2,4 milyar dolar olan swap anlaşmasını 6 milyar dolara çıkardıklarını açıklamıştı. Türkiye, Katar ile yaptığı swap anlaşmasını da 15 milyar dolara çıkarmıştı.

Türkiye’nin döviz rezervi geçen yıl yüzde 75 azalarak olası bir ödeme dengesi krizi kaygısına neden olmuştu.

Merkez Bankası'nın rezervi tartışma konusu oldu

Merkez Bankası rezervlerine dair tartışmalar sürerken son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz 100 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.

Ancak bu açıklama sonrası bazı ekonomistler Merkez Bankası rezervlerinin ekside olduğunu savundu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "28 Mayıs 2021 itibarıyla TCMB'nin brüt rezervleri 93,7 milyar dolar, net rezervleri 13,6 milyar dolar, swap hariç net rezervleri eksi 56 milyar dolardır" dedi.

Kaynak: Euronews