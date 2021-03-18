Mutasyonlu virüs Azerbaycan'da da görüldü

Azerbaycan Ulusal Hematoloji ve transfizyoloji Merkezi, mutasyon geçiren koronavirüsün Azerbaycan'da da görüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, yapılan koronavirüs testi sonuçları arasında üç kişide mutasyonlu virüs görüldüğü belirtildi.

Ülkede koronavirüse karşı kullanılan Coronavac aşısının mutasyonlu virüse karşı da etkili olduğu açıklandı.

Azerbaycan'da şu ana kadar 242 bin 491 kişi koronavirüse yakalanırken 3 bin 307 kişi de virüsten dolayı hayatını kaybetmiştir.

Bakü yönetimi koronavirüsle mücadele kısıtlamaları kapsamında transit taşımacılığı hariç bütün kara, hava ve deniz sınırlarını kapatmıştır.