İran'da koronavirüs salgınında son 24 saat

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 530 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 581'e vaka sayısının da 1 milyon 778 bin 645'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 866'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 521 bin 377'ye ulaştığı bilgisini verdi.