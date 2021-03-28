Ensarullah yetkilisi İran ile Çin arasında imzalanan stratejik anlaşmayı değerlendirdi

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter üzerinden İran ile Çin arasında imzalanan 25 yıllık işbirliği anlaşmasını değerlendirerek, "Bu anlaşma ABD için siyasi hezimet anlamına geliyor ve ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları çökertebilir." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali el-Husi, İran ile Çin'i sağlanan anlaşma dolayısıyla tebrik etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumartesi günü,iki ülke arasında 25 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. İmza töreni İran devlet televizyonunda canlı yayınlandı.

Wang Yi, anlaşmadan önce İran basınına verdiği demeçte, "İran’la ilişkilerimiz mevcut durumdan etkilenmeyecek ama kalıcı ve stratejik olacak" diye konuştu.

Çinli bakan, "İran diğer ülkelerle ilişkilerine bağımsız olarak karar veriyor. Konumunu tek bir telefonla değiştiren ülkeler gibi değil" ifadesini kullandı.

Wang Yi, anlaşma imzalanmadan önce, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir araya geldi.