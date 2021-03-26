Çin Dışişleri Bakanı İran'da

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in resmi davetlisi olarak iki günlük bir ziyaret için Tahran'a geldi.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Tahran ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Çinli bakanın Tahran'da Zarif’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşeceğini bildirmişti.

Hatipzade ayrıca, Wang Yi'nin iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerini güçlendirmek ve bölgesel ile uluslararası konularda istişarelerde bulunmak amacıyla İran'a ziyarette bulunacağını duyurmuştu.

İki ülke dışişleri bakanlarının yarın gerçekleştireceği görüşme sırasında İran ve Çin Kapsamlı İşbirliği Belgesi'ne imza atılacak.