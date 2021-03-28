İran: Çin ile ilişkilerin devamı için yol haritası çizildi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran ile Pekin arasında imzalanan 25 yıllık işbirliği anlaşmasını "yakın işbirliğinin devamı için çizilmiş bir yol haritası" olarak nitelendirdi.

Çin'ın Phoenix TV kanalına konuşan Hatipzade, "Şimdiye kadar süreci iyi şekilde yürüttük ve büyük ilerleme kaydettik. Bu konuda iki taraf arasında görüş alışverişinde bulunuldu." dedi.

Hatipzade, "Aslında İran ile Çin olarak 25 yıllık bir yol haritası çizmek için stratejik ortaklığımızı arada bir yaşanan iniş çıkışlardan ayırmak istedik." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumartesi günü, iki ülke arasında 25 yıllık bir işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Wang Yi, anlaşma imzalanmadan önce, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir araya gelmişti.