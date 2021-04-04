İran-Çin anlaşması ABD için kritik bir uyarıdır

İran İslami Şura Meclisi Genel Kurulu bu sabah Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığında Çin-İran 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nın ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.

Galibaf kapalı oturum öncesi yaptığı konuşmada, "Bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz, çünkü bu anlaşma gerçekten dünyanın Batı ile sınırlı kalmadığını ve gelecek yüzyılın Asya'nın yüzyılı olduğunu ilan etmek anlamına geliyorsa stratejik bir adımdır. Bu anlaşmanın imzalanması uluslararası ilişkilerin aleyhine değiştiğinin farkına varabilmesi için ABD'ye kritik bir uyarıdır. Bu ülke artık bağımsız ülkelere tek taraflı olarak bir model, plan veya anlaşma empoze edecek konumda değildir." dedi.

ABD'nin İran tutumunu eleştiren Galibaf, "Amerikalılar, İran'ın ana stratejisinin yaptırımları etkisiz hale getirmek olduğunu bilmeli. Bu doğrultuda nükleer endüstriyi harekete geçirerek, artk onlar İran'a yönelik yaptırımları tamamen ve pratik olarak karar vermeli. Yaptırımları kaldırmak sözde veya kağıt üzerinde olmamalı. Böylesi boş vaatler İran halkının talebi değildir." ifadelerinde bulundu.

Çin-İran 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması

Çin ile İran arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünün kutlandığı bir yılda, iki ülke Tahran’da siyasi, stratejik ve ekonomik iş birliğini içeren 25 yıllık bir anlaşmayı resmen imzalamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif anlaşmayı imzaladıktan sonra, “Çin’in mutluluğu ve üzüntüyü paylaşan bir dost olduğunu” söyledi. Zarif aynı gün Twitter’da şunları yazdı: “Çinli dostum Wang Yi’nin Tahran’ı ziyaret etmesinden çok memnunum. İki taraf, kapsamlı stratejik çerçeve çerçevesinde küresel, bölgesel ve ikili iş birliğinin genişletilmesi konusunda iyi bir temasta bulundu.”