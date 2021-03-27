İran ile Çin arasında 25 yıllk işbirliği anlaşması imzalandı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif görüşmesinde, İran'ın Çin'in başlattığı 'Kuşak ve Yol' projesine katılımını öngören 25 yıllık işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Ortadoğu ziyaretleri kapsamında Tahran'da bulunan Çinli Bakan Wang Yi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei'nin Danışmanı Ali Laricani ile de bir araya gelmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Yi'nin Tahran ziyaretinde 25 yıllık kapsamlı İran-Çin işbirliği anlaşmasının imzalanacağını açıklamıştı.

Anlaşmanın ilk olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2016'daki Tahran ziyaretinde gündeme geldiğini belirten Hatipzade, "Bu anlaşmada iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğinin ekonomik boyutları ve İran'ın Çin'in Kuşak ve Yol fikrine katılımı dikkate alındı" ifadesini kullanmıştı.