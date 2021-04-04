İran yapımı film ABD festivalinin en iyi yönetmen listesinde

İranlı sinemacı Cevad Darai'nin yönettiği 'Mezbahada metamorfoz’ adlı film, bu sene 22’ncisi ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Bare Bones Film Festivali’nin en iyi beş uzun metrajlı yabancı film yönetmeninin final listesinde yer aldı.

'Mezbahada metamorfoz’ adlı film İran'ın köylerinden birinde yaşanan bir aile anlaşmazlığı anlatıyor.

Movie Maker dergisi tarafından seçilen Bare Bones Film Festivali, yeni ortaya çıkan film yapımcılarının keşfi için yirmi büyük festivalden biridir.

Amerikan bağımsız yönetmen Robert Rodriguez bu festivalde her yıl bir veya iki kişiyi en iyi yönetmen olarak seçmektedir.

Uluslararası Bare Bones Film Festivali 22 Nisan- 2 Mayıs 2021’de ABD’nin Oklahoma eyaletinde düzenlenecek.