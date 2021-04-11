  1. Kültür
11 Nis 2021 14:29

İranlı yönetmenin filmi Güney Kore'den ödül kazandı

İranlı yönetmenin filmi Güney Kore'den ödül kazandı

İranlı kadın yönetmen Menije Hikmet’in yaptığı "Bandar Band” filmi Güney Kore'nin Ulju kentinde düzenlenen Uluslararası Dağ Filmleri Festivali'nin "Netpac" (Asya-Pasifik Sinema Geliştirme Vakfı) ödülünü kazandı.

İranlı kadın yönetmen Menije Hikmet’in yaptığı "Bandar Band” filmi, bu sene 6'ncısı Güney Kore'nin Ulju kentinde düzenlenen Uluslararası Dağ Filmleri Festivali'nin "Netpac" (Asya-Pasifik Sinema Geliştirme Vakfı) ödülüne layık görüldü.

"Bandar Band” filmi daha önce Kanada'daki Toronto, İsviçre'deki Zürih, ABD'deki Mill Valley,  Türkiye'deki Bosphorus, Çin'deki Hainan, Hindistan'daki Kalküta, Bangladeş'teki Dakka ve birkaç diğer film festivaline katılmıştı.

Uluslararası Dağ Filmleri Festivali 2-11 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlendi.

News Code 1893600
https://tr.mehrnews.com/news/1893600/

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