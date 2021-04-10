  1. Kültür
10 Nis 2021 13:24

İran sinemasından bir film uluslararası iki festivale katılıyor

İran sinemasından bir film uluslararası iki festivale katılıyor

İranlı sinemacı Şehram Mekri’nin yönettiği "Careless Crime" adlı film, Belçika ve Güney Kore'de düzenlenecek olan uluslararası iki film festivaline katılacak.

İranlı sinemacı Şehram Mekri’nin yönetmenliğini yaptığı "Careless Crime" adlı film, 20 Nisan 2021 itibariyle iki hafta boyunca Belçika’nın Brugge kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Moo Film Festivali’ne katılacak.

Yapımcılığını Negar İskenderfer üstlenen film ayırıca bu sene 22’ncisi Güney Kore’de düzenlenecek olan Uluslararası Jeonju Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Uluslararası Jeonju Film Festivali, 29 Nisan 2021 itibariyle bir hafta boyunca Güney Kore’nin Jeonju kentinde düzenlenecek.

Daha önce Vendik, Şikago ve Viennale film festivallerine katılan eser, Uluslararası Şikago Film Festivali’nde 'Silver Hugo' ödülüne layık görülmüştü.

News Code 1893569
https://tr.mehrnews.com/news/1893569/

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