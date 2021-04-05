İran'ın "Karlı kalp"i Brezilya’da

İranlı sinemacı Alirıza Bigleri’nin yazıp yönettiği “Karlı kalp” adlı kısa film bu sene 29’uncusu Brezilya’da düzenlenen Uluslararası Ecocine çevre ve insan hakları Film Festivali'ne katıldı.

dünyada barışı konu alan “Karlı kalp” adlı kısa filmin özeti şöyledir:

"Dünyayı sadece aşk kurtarabilir"

Bu kısa film daha önce uluslararası 26 film festivaline katılmıştı.

29 Mart itibariyle canlı olarak internet üzerinden düzenlenen Uluslararası Ecocine çevre ve insan hakları Film Festivali bugün sona erecek.