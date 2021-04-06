İran'ın "Damgalı"sı Japonya'ya gidiyor

İranlı yönetmen Fatemeh Muhammedi’nin yönettiği “Damgalı” adlı kısa film bu sene 23’üncüsü Japonya’da düzenlenecek olan Uluslararası ShortShorts Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

“Damgalı” adlı kısa filmin özeti şöyledir:

“Hafiz, sınırı geçerken ölenlerin eşyaları ile geçimini sağlıyor. Her gece silah sesleri duyunca sınıra giden Hafiz bir gece saklanan bir kadın ve küçük çocuğuyla karşılaşıyor...”

Dünyanın en prestijli kısa film festivallerinden biri olan Uluslararası ShortShorts Film Festivali 11- 21 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.