Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan 'Ürdün' açıklaması: İstikrarsızlığa karşıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ürdün'de yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı Asya bölgesindeki herhangi bir iç karışıklık ve istikrarsızlık Siyonist Rejim'in lehinedir. İslam ülkelerinde çıkan fitnelerde her zaman bu rejimin izleri bulunur." dedi.

İran ile Ürdün arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Hatipzade, “Ürdün’de isitikrarsızlığa ve bu ülkeye yönelik yabancı müdahaleye karşıyız. İç meselelerin yasalar çerçevesinde takip edilmesi gerektiğine inanırız." ifadesini kullandı.

Viyana'da ABD ile görüşmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, gelecek hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılması beklenen nükleer görüşmeleri hakkında, “Viyana’da ABD’lilerle doğrudan ya da dolayılı olarak hiçbir görüşmemiz olmayacak. Ancak Ortak Komisyon ve İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkeleriyle müzakere edip anlaşmaya dönme şartlarımızı onlara aktaracağız.” dedi.

Irakçi, “ABD’nin ilk önce tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi ve uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini ve doğrulamamızdan sonra attığımız adımlardan geri döneceğimizi onlara söyleyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Irakçi, "İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkeleri, ABD’yi bildikleri herhangi bir şekilde ikna edebilirlerse, bizim de bu yolu takip etmemiz doğaldır” şeklinde konuştu.

İran-Çin anlaşması ABD için kritik bir uyarıdır

İran İslami Şura Meclisi Genel Kurulu dün sabah Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığında Çin-İran 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nın ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.

Galibaf kapalı oturum öncesi yaptığı konuşmada, "Bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz, çünkü bu anlaşma gerçekten dünyanın Batı ile sınırlı kalmadığını ve gelecek yüzyılın Asya'nın yüzyılı olduğunu ilan etmek anlamına geliyorsa stratejik bir adımdır. Bu anlaşmanın imzalanması uluslararası ilişkilerin aleyhine değiştiğinin farkına varabilmesi için ABD'ye kritik bir uyarıdır. Bu ülke artık bağımsız ülkelere tek taraflı olarak bir model, plan veya anlaşma empoze edecek konumda değildir." dedi.

ABD'nin İran tutumunu eleştiren Galibaf, "Amerikalılar, İran'ın ana stratejisinin yaptırımları etkisiz hale getirmek olduğunu bilmeli. Bu doğrultuda nükleer endüstriyi harekete geçirerek, artk onlar İran'a yönelik yaptırımları tamamen ve pratik olarak karar vermeli. Yaptırımları kaldırmak sözde veya kağıt üzerinde olmamalı. Böylesi boş vaatler İran halkının talebi değildir." ifadelerinde bulundu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 161 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 11 bin 680 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 63 bin 160'a, vaka sayısının da 1 milyon 932 bin 74'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 57'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 650 bin 569'a ulaştığı bilgisini verdi.