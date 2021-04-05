  1. Siyaset
5 Nis 2021 10:00

Zarif, Taşkent'te Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü

Zarif, Taşkent'te Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ı da kapsayan Orta Asya turuna Özbekistan’dan başladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Orta Asya ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Dışişleri Bakanı Zarif'in Orta Asya Cumhuriyetlerine ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Hatipzade'nin paylaşımında, "Ortak medeniyet, tarih ve kültürl bağlara sahip olduğumuz Orta Asya bölgesi ile ilişkilerin geliştirilmesi her zaman İran'ın ana önceliklerinden biri olmuştur." ifadesine yer verilmişti.

İranlı sözcü, Zarif’in 5-8 Nisan'da Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'a ziyaret gerçekleştireceğini bildirmişti.

News Code 1893459

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler