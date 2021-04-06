Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif, Özbekistan Cumhurbaşkanı’yla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Orta Asya ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bir araya geldi.

Görüşmede İran ve Özbekistan’ın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerini değerlendiren Zarif, Tahran’ın mevcut kapasitelerden yararlanarak Taşkent ile ilişkileri geliştirmeye ilgi duyduğunu vurguladı.

Şevket Mirziyoyev da bu görüşmede İran ve Özbekistan’ın farklı alanlarda birbiriyle işbirliği yapmasının önemine dikkat çekerek, 14. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun en yakın zamanda iki ülke arasında düzenlenmesinden yana olduğunu belirtti.

Görüşmede Afganistan'daki barış sürecindeki gelişmeler ve iki ülkenin uluslararası konulardaki işbirliği de ele alındı.

ABD hatalarını düzeltirse olumlu karşılarız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Said Hatipzade, İran-Çin belgesine ilişkin olarak, “İran ve Çin arasında imzalanan belge herhangi bir anlaşma, sayı ve rakam içermemekle birlikte her iki tarafa münhasır haklar ve yükümlülükler vermiyor. Bazı yabancı birliklerin İran'da konuşlandırılacağı yönündeki söylentiler tamamen reddediliyor” dedi.

Nükleer anlaşmayı adım adım canlandırma önerisine değinen Hatipzade, “Herhangi bir adım adım planı gündemde değildir ve böyle bir planı kabul etmedik.” ifadesini kullandı.

Hatipzade konuya ilişkin olarak, “Nükleer anlaşmaya yardımcı olabilecek şey Trupm döneminde bugüne kadar farklı başlıklar altında uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması ve İran’ın bunu doğrulamasıdır. İran'ın bu konudaki tutumu Cuma günü yapılan nükleer toplantısında gündeme getirildi.” şeklinde konuşu.

ABD’nin geçmişte yaptığı hatalarını düzelttiği takdirde İran’ın bunu olumlu karşılayacağını belirten Hatipzade, “Yarın Viyana'da İran ve anlaşmada kalan diğer taraflar arasında görüşmeler yapılacak ve ABD ile doğrudan veya dolayılı olarak hiçbir görüşmemiz olmayacak” açıklamasında bulundu.

İran'da İsrail için casusluk yapan bir kişi tutuklandı

İran'ın Doğu Azerbaycan İstihbarat Genel Müdürü Kudret Diyalemeh, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada eyalette İsrail için casusluk yapan bir kişi ile birlikte farklı ülkelerin güvenlik servisleriyle bağlantılı birkaç casusun tutuklandığını açıkladı.

Diyalemeh, "İsrail istihbarat servisi etnik ihtilaflar çıkarmayı düşünüyor ve onların bazı komşu ülkelerdeki varlığı İran için tehdit sayılır. Biz onların faaliyetlerini yakından takip ediyoruz" dedi.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 890 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 63 bin 332'ye, vaka sayısının da 1 milyon 945 bin 964'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 95'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 658 bin 978'e ulaştığı bilgisini verdi.