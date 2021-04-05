Putin, 2036'ya kadar başkanlık yapabilecek

Görev süresi 2024 yılında sona erecek olan Putin, yeni yasaya verdiği onay sayesinde, gelecek 2 seçime de girebilecek.

Rusya Devlet Başkanı, söz konusu seçimleri kazanması halinde 2036 yılına kadar devlet başkanlığında kalabilecek.

İlk kez 2000'de başkan oldu

Halihazırda 68 yaşında olan Putin, 2000 yılında başkanlığa seçildi. 4'er yıllık 2 dönem başkanlık yapan Putin, yasalar gereği 2008'de başkan adayı olamadı.

2008 yılında başkan seçilen Dmitry Medvedev ise bir sonraki başkandan başlamak üzere görev süresini 6 yıla çıkaran yasayı onayladı.

2012'de tekrar devlet başkanlığına gelen Putin, 2018'deki seçimi de kazanarak iktidarını korudu.

TRT Haber