  1. Azerbaycan
6 Nis 2021 12:40

Azerbaycan'da iki emekli general tutuklandı

Azerbaycan'da iki emekli general tutuklandı

Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün yapılan açıklamada, lağvedilen Milli Güvenlik Bakanlığı'nın emekli generalleri Mövlan Şıhaliyev ve Nizami Şirinov'un gözaltına alındığı bildirildi.

Azerbaycan'ın lağvedilen Milli Güvenlik Bakanlığı'nın (MGB) iki generali gözaltına alındı.

Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün yapılan açıklamada, MGB'nin emekli generalleri Mövlan Şıhaliyev ve Nizami Şirinov'un gözaltına alındığı bildirildi.

Generaller, 9 cinayetin kanıtlarını sahteleştirmek, görevi kötüye kullanmak, yolsuzluk ve şantaj yapmakla suçlanıyorlar.

Geçtiğimiz ay Azerbaycan Ordusu'nun emekli Tümgenerali, Milli Kahraman Rövşen Ekberov da tutuklanmıştı.

Kaynak: Yenicag.info

News Code 1893494

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