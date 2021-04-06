Azerbaycan'da iki emekli general tutuklandı

Azerbaycan'ın lağvedilen Milli Güvenlik Bakanlığı'nın (MGB) iki generali gözaltına alındı.
Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün yapılan açıklamada, MGB'nin emekli generalleri Mövlan Şıhaliyev ve Nizami Şirinov'un gözaltına alındığı bildirildi.
Generaller, 9 cinayetin kanıtlarını sahteleştirmek, görevi kötüye kullanmak, yolsuzluk ve şantaj yapmakla suçlanıyorlar.
Geçtiğimiz ay Azerbaycan Ordusu'nun emekli Tümgenerali, Milli Kahraman Rövşen Ekberov da tutuklanmıştı.
Kaynak: Yenicag.info
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