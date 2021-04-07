Lavrov-Jaishankar görüşmesinde İran konusu da ele alındı

Çalışma ziyareti için Yeni Delhi'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

Hint medyasına göre ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel ve küresel konuların üzerinde de fikir alışverişinde bulunuldu.

Rus mevkidaşı Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklamada bulunan Hint Bakan Subrahmanyam Jaishankar, yapılan görüşmede Batı Asya, Fars Körfezi bölgesi ve İran gibi konuların masaya yatırıldığını söyledi.

Hint Bakan, çok hassas ve hayati olan Ortadoğu'daki barış ve istikrarın tüm dünyanın lehine olduğunu aktardı.