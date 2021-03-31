İran nükleer anlaşmasında değişiklik yapılmamalı

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Ortadoğu Konferansı'nın özel oturumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'de Joe Biden yönetiminin yaptığı açıklamaların Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmanın kurtarılması açısından umut verici olduğunu söyledi.

Lavrov, "Şu anda, nükleer anlaşmadaki çıkmazın ortadan kaldırılması ve buna paralel olarak kaygıların ele alınmaya başlanması konusunda mutabakat sağlanması açısından Biden yönetiminden umut verici sinyaller geliyor" dedi.

JCPOA'nın herhangi bir değişiklik yapılmadan BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edildiği haliyle yeniden uygulamaya koyulması taraftarı olduklarını söyleyen Lavrov, buna paralel olarak Fars Körfez bölgesinde güvenlik ve işbirliği sistemine ilişkin müzakere sürecinin de başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

'Rusya gayriresmi yol haritası sundu'

Lavrov, Rusya'nın ABD ile İran'ın adım adım anlaşmadaki yükümlülüklerini uygulamaya dönmelerini öngören gayriresmi yol haritası sunduğunu belirtti.

Fransız meslektaşlarının bu adımların, özellikle de JCPOA ifa sürecinin tam kapasiteyle yeniden başlatacak olan birinci adımın içeriğinin belirlenmesinde yardımcı olduğunu kaydederek "Detaylara girmeyeceğim. Bu bir müzakere süreci ve bazı hususları kamuoyuna açıklamasak daha iyi olur" diye ekledi.

Kaynak: Sputnik