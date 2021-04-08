Tümgeneral Bakıri ile Tacikistan Savunma Bakanı görüştü

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün sabah saatlerinde Tahran'da bulunan Tacikistan Savunma Bakanı General Sherali Mirzo ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
Görüşmede çeşitli araştırma, eğitim ve güvenlik alanlarında askeri-savunma ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı.
Tacikistan Savunma Bakanı General Sherali Mirzo resmi temaslarda bulunmak üzere Salı günü Tahran’a gelmişti.
Sherali Mirzo, Tahran temasları kapsamında İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile görüşmüştü.
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