Zarif, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü

Sputnik'te yer alan bilgiye göre, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman bugün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif'i kabul etti.

Bakan Zarif, Tacikistan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesinin ardından görüşmeyi gazetecilere değerlendirdi.

Zarif, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını belirterek,"Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile iyi bir görüşme yaptık. Ayrıca bölgesel sorunlar ile yarın Tacikistan'da düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nı değerlendirdik." dedi.

Tacikistan'daki temasları kapsamında Zarif ayrıca Afgan ve Hint mevkidaşları ile de görüşmüştü.

İki günlük bir ziyaret için 28 Mart Pazar akşamı Tacikistan'a gelen Bakan Zarif, Duşanbe havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, burada düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılacağını belirtti.

Afganistan konusuna dair Zarif, "İran İslam Cumhuriyeti'nin amacı, Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasına yardımcı olmak ve çatışmayı sona erdirmektir." dedi.

Zarif, Tahran-Duşanbe ilişkileri hakkında, "İran ile Tacikistan arasındaki ilişkiler geçmişe dayanan kardeşçe ilişkilerdir. Bu gezi ile tüm alanlardaki işbirliğinin güçlenmesini umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.