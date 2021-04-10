Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif'ten ABD'ye: Mantıklı bir yol sunuyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak, "İran, nükleer anlaşmaya tam bağlılık için mantıklı bir yol sunuyor:

- Bu krize sebep olan ABD ilk önce anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmelidir.

-İran bunu doğruladıktan sonra hemen gerekeni yapacaktır.

- Trump'ın uyguladığı tüm yaptırımlar nükleer anlaşmaya aykırıydı, dolayısıyla mantık dışı ve keyfi olarak uygulanan yaptırımların hepsi kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar kalkmazsa uranyum zenginleştirme işlemi devam edecek

İran devlet televizyonu Press TV'ye konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran'ın nükleer anlaşma tutumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Irakçi, "ABD tüm yaptırımlarını kaldırıp nükleer anlaşmaya geri dönene kadar, İran'ın özellikle zenginleştirme alanındaki faaliyetlerinin hiçbiri durmayacak ve hatta azalmayacaktır." dedi.

Uranyumu yüde 20 zenginleştirme faaliyetlerinin hızla ilerlediğini belirten Irakçi, "Bu süreç, ABD'nin tüm yaptırımları kaldıracağı bir anlaşmaya varılıncaya kadar devam edecek; birçok kez söylendiği gibi, tek adımda tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Irakçi, Viyana'daki nükleer görüşmelerine dair, "Sanırım önümüzde çok uzun bir yol var. İleriye doğru ilerliyoruz ve müzakere ortamı da gayet yapıcı bir ortam." diye konuştu.

Tuğgeneral Şekarçi, Kızıldeniz'deki gemi olayını değerlendirdi

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, Kızıldeniz'de kazaya uğrayan İran bandıralı Saviz gemisine ilişkin, "Saviz gemisi olayı ile ilgili inceleme tamamlanmadan hiçbir tepki veremeyiz. Bu konuda Fars Körfezi'ndeki hiçbir ülkeyi suçlamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İnceleme tamamlandıktan sonra kesinlikle olayın faillerine yanıt veririz." diyen Tuğgeneral Şekarçi, ABD'nin İran'a zarar veren eylemlerde parmağı olduğunu söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 155 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 22 bin 478 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 64 bin 39'a vaka sayısının da 2 milyon 29 bin 412'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 278'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 693 bin 5'e ulaştığı bilgisini verdi.