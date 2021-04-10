Bahreyn’de destek gösterisine katılanlar gözaltına alındı

Londra merkezli El-Kuds el-Arabi gazetesinde yer alan habere göre, Al Halife rejim güçleri, Bahreyn'deki siyasi tutuklu ailelerinin birçoğunu ülkede yapılan destek gösterilerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Uluslararası insan hakları kuruluşlarının Bahreyn'deki Jaw hapishanesinde koronavirüs salgınının patlak vermesiyle ilgili raporunun yayılmasının ardından ülkede siyasi mahkumlara destek gösterisi düzenlenmişti.
Göstericiler, özellikle korona salgının yayılması durumunda Al Halife rejiminin tutuklulara karşı tutumunu eleştirerek Bahreyn hapishanelerinde koronaya yakalanan tutukluların sayısıyla ilgili haber sansürünü kınadılar.
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