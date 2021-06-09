Bahreynli muhalif tutuklu hapishanede şehit oldu

Arap medyasına göre, Bahreyn’de muhalif tutuklu Hüseyin Barakat Al Halife rejiminin mahkumlara yönelik uyguladığı tıbbi ihmal politikası sonucu şehit oldu.

Genç mahkum Hüseyin Barakat Al Halife hapishanesinde koronavirüse yakalanmıştı.

Bahreynli insan hakları aktivistlerine göre, şimdiye kadar "Jaw" ve "Al-Hodh Al-Jaf" hapishanesinde en az 240 kişide koronavirüs tespit edildi.

Bahreyn halkı sık sık Al Halife rejiminin hapishanelerindeki siyasi mahkumları desteklemek amacıyla protesto gösterisi düzenliyor.