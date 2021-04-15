İstersek yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirme de yapabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Petrol Bakanlığı'nın ulusal projelerin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Ruhani, bugün Viyana'da yapılması beklenen nükleer görüşmelerine ilişkin, "Diplomatik heyetimiz şu anda Viyana'da çalışıyor. Düşmanın kanun önünde ne zaman boyun eğeceği önemli değil, ancak ABD ve anlaşmada kalan diğer ülkeler için BMGK’nin 2231 sayılı kararı ve İran nükleer anlaşmasına geri dönmekten başka yol olmadığından eminiz. Onlar bunu yaparsa biz de doğrulama testi yaptıktan sonra hemen anlaşmadaki taahhütlerimize geri döneceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın attığı son nükleer adımına dair, "İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başlayacağını açıklamasından sonra ABD ve Avrupa’nın büyük endişe duyması ve bazılarının yüzde 60'ı yüzde 90 olarak yorumlaması doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerine seslenen Ruhani, “Daha önce de uranyum zenginleştirme işlemini yüzde 60’a yükseltebilirdik. Bugün istersek yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirme yapabiliriz. Biz nükleer bomba aramıyoruz, yeni nükleer bombaları üreten sizsiniz. Suçlamalar size yöneliktir. İran hükümeti ve halkı hakkında konuşamazsınız.” diye konuştu

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