İran yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirmeye başladı

Avusturya'da düzenlenecek olan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Viyana'ya gelen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi, burada yaptığı açıklamada, İran'ın yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurdu.

Irakçi, "Natanz'da hasar gören makineler değiştirlecek. Ayrıca yüzde 50 daha fazla kapasiteye sahip 1000 adet yeni santrifüj eklenecek." dedi

Daha önce İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, "İran, nükleer enerji konusundaki mantıklı yaklaşımından geri adım atmayacak. Ülkenin yararı ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekirse yüzde 60 oranında uranyum bile zengileştirilecek" demişti.