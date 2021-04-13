ABD’nin İran Özel Temsilcisi, Katarlı Bakan ile görüştü

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra başta İran olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Biden yönetimi ABD’nin İran Özel Temsilcisi olarak Obama’nın eski danışmanlarından Robert Malley’i belirlemişti.

Mısırlı bir gazetecinin oğlu olan Malley, Obama’nın 2008 seçim kampanyasının gayri resmi bir danışmanıydı. Ancak Uluslararası Kriz Grubu’nda çalışırken Hamas Hareketi’nin temsilcileriyle görüştüğünün ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Malley daha sonra Obama’nın ekibine katılarak, Ortadoğu konusunda danışmanlık yaptı.