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17 Nis 2021 15:34

Almanya: İran nükleer anlaşması korunmalı

Almanya: İran nükleer anlaşması korunmalı

Alman Dışişleri Bakanlığı, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasına dair yazılı açıklama yayınladı.

Alman Dışişleri Bakanlığı, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasına dair yazılı açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bize göre KOEP anlaşması ölmemiştir ve korunması gereken önemli bir anlaşmadır. Görüşmeler sürüyor ve tarafları anlaşmaya geri getirme çalışmaları hâlâ devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (KOEP) Anlaşması'ndan 2018'de çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini açıklamıştı.

News Code 1893740
https://tr.mehrnews.com/news/1893740/

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