Zarif'ten Biden'a: Sorumluluk ABD'ye ait İran'a değil

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin 3. yıldönümü hakkında paylaşımda bulundu.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Viyana'da nükleer anlaşmayı canlandırmaya çalışılırken, bu meselenin nasıl başladığını hatırlamamız gerekiyor.

Kötü şöhretli bir palyaço, üç yıl önce ABD'nin yükümlülükleri ile 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kanunsuzluğu sürdürmeye veya kanunlara uymaya devam edip etmeyeceğine karar vermesi lazım. Sorumluluk ABD'ye ait İran'a değil."

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.