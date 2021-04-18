Ruhani, Sırbistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslar için Tahran'da bulunan Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'i kabul etti.

Öte yandan Dışişleri Bakanları Muhammad Cevad Zarif dün Sırp mevkidaşı Nikola Sakoviç ile bir araya geldi.

Zarif ve Selakoviç yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi meselesini ele aldı. Bu görüşmede İran ile Sırbistan arasındaki işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında dostluğun ve işbirliğinin geliştirilmesini öngören mutabakat zaptı, eşitlik, egemenlik, toprak bütünlüğü, içişlerine karışmama, karşılıklı saygı ve ortak menfaatlere dayanmaktadır.