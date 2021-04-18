İran: Buşehr Nükleer Santrali depremden etkilenmedi

Bugün İran’ın Buşehr eyaletindeki Bender Gunave ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Buşehr Nükleer Santrali Halkla İlişkiler bölümü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yerel saatle 11.11’de Bender Gunave kentinde meydana gelen deprem sonucu Buşehr Nükleer Santrali'nin tüm tesis, ekipman ve binaları sağlam durumda ve herhangi bir hasar meydana gelmemiş ve santralin mevcut faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde de herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır.

Bu santral, uluslararası standartlara göre tasarlanarak inşa edilmiştir; ve ülke ile bölgedeki en şiddetli depremler karşısında güvenlidir.”