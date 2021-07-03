  1. Ekonomi
3 Tem 2021 13:07

Buşehr nükleer elektrik santrali bugün devreye giriyor

Buşehr nükleer elektrik santrali bugün devreye giriyor

İran Elektrik Üretim ve Dağıtım (TAVANIR) Elektrik Endüstrisi Sözcüsü Mustafa Recebi Meşhedi, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan nükleer elektrik santralinin bugün devreye gideceğini açıkladı.

 İran Elektrik Üretim ve Dağıtım (TAVANIR) Elektrik Endüstrisi Sözcüsü Mustafa Recebi Meşhedi, geçici olarak kapatılan Buşehr nükleer elektrik santralinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Buşehr santralinin bugün devreye gideceğini açıklayan Recebi Meşhedi, bu santralin yeniden faaliyete başlamasıyla birlikte ülkenin elektrik üretim kapasitesinin 1000 megavat artacağını söyledi.

Daha önce İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan nükleer elektrik santralinin faaliyetinin 'acil durum' üzerine geçici olarak durdurulduğu açıklanmıştı.

News Code 1895490
https://tr.mehrnews.com/news/1895490/

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