Buşehr nükleer elektrik santrali bugün devreye giriyor

İran Elektrik Üretim ve Dağıtım (TAVANIR) Elektrik Endüstrisi Sözcüsü Mustafa Recebi Meşhedi, geçici olarak kapatılan Buşehr nükleer elektrik santralinin son durumu hakkında bilgi verdi.
Buşehr santralinin bugün devreye gideceğini açıklayan Recebi Meşhedi, bu santralin yeniden faaliyete başlamasıyla birlikte ülkenin elektrik üretim kapasitesinin 1000 megavat artacağını söyledi.
Daha önce İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan nükleer elektrik santralinin faaliyetinin 'acil durum' üzerine geçici olarak durdurulduğu açıklanmıştı.
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