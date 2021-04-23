Hamas lideri: Kudüs İsrail işgaline boyun eğmez

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kudüs'ün İsrail işgaline ve faşist politikasına boyun eğmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Kudüs'teki Filistinlilerin, yürüttükleri bu kimlik ve irade mücadelesinde yalnız olmadığını vurgulayan Heniyye, Kudüs halkını, topraklarını ve kutsal değerlerini savunacaklarını, İsrail işgalinin yok etmeye çalıştığı Kudüs'ün Arap ve İslami kimliğini somutlaştıracaklarını kaydetti.

Hamas lideri, açıklamasında, "Kutsal şehirde yaşananlar, bu kentin Filistin, Arap ve İslami bir kent olduğunu ve İsrail işgaline ve faşist politikasına boyun eğmesinin mümkün olmadığını vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

AA