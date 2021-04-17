Kerkük'teki terör eylemi üretim sürecini etkilemedi

Irak medyasına göre Petrol Bakanlığına bağlı Kuzey Petrol Şirketi Cumartesi günü, Kerkük'teki iki petrol kuyusuna yönelik terör eylemi yapıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, petrol sahasında iki petrol kuyusu bugün sabahın erken saatlerinde iki bomba patlaması sonucu korkakça bir terör sabotaj eylemine maruz kaldı.

Bu terör eyleminin yangına veya maddi hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, "Bu eylem üretim sürecini etkilenmedi ve kuyulardan petrol akımını da durduramadı." denildi.

Açıklamada ayrıca, Petrol Bakanlığı ve güvenlik güçlerinin bu olayla ilgili bir soruşturma başlattığı ifade edildi.