Irak'taki ABD üssüne bir saldırı daha

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarında bir füze saldırısının daha düzenlendiği bildirildi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, saldırının hedefinin, havaalanı yakınında yer alan ve ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Camp Victory üssü olduğunu duyurdu.

Saldırıyla birlikte üste sirenler aktif edildi.

1 kişi yaralandı

Öte yandan ​Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, havaalanı civarına 3 adet füzenin düştüğü aktarılırken Irak basınında yer alan haberde ise, 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Havalanını hedef alan 8 füzeden 5'inin havaalanı dışına düştüğünü belirten açıklama, 3 füzenin de havaalanının çevresine düştüğünü kaydedildi.

Havalanına düşen 3 füzenin, Kerh Cezaevi, Terörle Mücadele Birimleri Akademisi ve Acil Müdahale Birliği yakınlarına düştüğünü aktaran açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, olay yerinde araştırma yapan güvenlik güçlerinin bölgede fırlatılmamış 10 adet füze bulduğu belirtildi.

Kaynak: Sputnik