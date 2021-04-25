Bağdat'ta hastanede patlama: 40 kişi yaşamını yitirdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hastanede patlama yaşandı. Patlama sonrası yangın çıktı.
Hastanenin giriş katında yer alan sıvı oksijen tankının patlaması sonucu başlayan yangın kısa sürede üst katlara sıçradı. Yangında 40 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Hastanede koronavirüs hastaları tedavi görüyordu
Sivil savunma ekipleri, yangının başlaması ile birlikte hastalar başka hastanelere nakledildi. Yangın sırasında hastanede 120'ye yakın hastanın bulunduğu duyuruldu.
Yangını söndürmek için 10’dan fazla itfaiye ekibi yönlendirildi.
Patlama ve yangının yaşandığı İbin el-Hatip Hastanesi’nde koronavirüse yakalananlar tedavi görüyordu.
Kaynak: TRT Haber
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