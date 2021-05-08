ABD'nin Irak'taki Ayn el Esad Üssü'ne İHA'lı saldırı

Irak ordusu, ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'nün saldırıya uğradığını doğruladı.

Ordu tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Bugün sabahın erken saatlerinde Anbar vilayetindeki Ayn el-Esad Hava Üssü'nde bir intihar İHA'sı düştü. Şu ana kadar askeri üste herhangi bir hasar görülmedi." denildi.

ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı 'IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyon' Sözcüsü Wayne Marotto da yaptığı açıklamada, bugün Irak'ın batısındaki Ayn el-Esad üssüne yönelik birkaç insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.