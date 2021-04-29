Dışişleri Bakanı Zarif Umman'da

Bölge turu kapsamında Maskat'ta bulunan İran Dışişleri Bakan Muhammed Cevad Zarif, dün Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile görüştü.

İki ülke ilişkileri ve bölgesel konuların masaya yatırıldığı görüşmede karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Zarif, iki ülke arasında olumlu ekonomik ve ticari işbirliği eğilimini memnuniyetle karşılarken, İran ile Umman arasında Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu kararlarının takip edilmesi ve uygulanması gerektiğini vurguladı ve iki ülke arasındaki işbirliğinin yakın gelecekte daha da büyümesini ümit etti.

Umman Dışişleri Bakanı da iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Tahran-Maskat işbirliğinin her alanda geliştirilmesini dile getirdi.

Bakan Zarif, resmi ziyarette bulunduğu Umman'da Bakanlar Kurulundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said ile de bir araya geldi.

Öte yandan Zarif, Yemen Kurtuluş Hükümeti Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdülselam ile görüştü.

Zarif görüşmede bir kez daha Yemen’de çözüm yolunun siyasi olduğuna vurgu yaparak, İran’ın Yemen’de ateşkese ve Yemenli gruplar arasında görüşmelere desteğine vurgu yaptı.

Abdülselam da bu görüşmede İran’ın Yemen’e veriği desteklere teşekkür etti ve ülkesindeki son gelişmelerden Zarif’a bilgi sundu.