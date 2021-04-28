IŞİD'in yenilmesi General Süleymani'nin cesaretine borçludur

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kendisine ait yayınlanan ses kaydıyla ilgili olarak Instagram hesabı üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Bağdat’a giriş sırasında eski dostum General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit edildiği yeri ziyaret ederek bir kez daha Trump'ın barbarlığı ve çaresizliğinin simgesi olan yerde bu toprakların kahramanlarıyla gurur duydum.

Hac Kasım ile derin bir arkadaşlığımız vardı ve bu arkadaşlık 20 yıldan fazla bir süre sürdü. Yürekten bağımız ve işle ilgili ilişkimiz Hac kasım’ın şehadetine kadar azalmadı aksine daha da derinleşti. Şehit Süleymani’nin insanlığı, barış severliği ve cesaretini sadece bugün ve büyük İran milletinin huzurunda değil, son 20 yılda ülke veya yurt dışında, açık veya kapalı kapıların arkasında haykırarak Afganistan ve Irak'ta barışın sağlanması ve terör örgütü IŞİD yenilmesinin Genral Süleymani’nin bilgeliği ve cesaretine borçlu olduğunu hatırlattım”