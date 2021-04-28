Zarif, Irak ve IKBY ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Irak ve IKYB ziyaretini değerlendirdi.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Ammar Hekim, Nuri el-Maliki, Adil Abdülmehdi, Kasım El Araci ve Dünya Keldani Kiliseleri Başkanı Luis Sako gibi Irak'ın önde gelen isimleriyle kapsamlı istişarelerde bulundum.

Erbil’de de Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mesrur Barzani, Kubad Talabani, Bafel Talabani ve daha birçok arkadaşımla görüşmekten mutluluk duyuyorum.

Bir sonraki durak: Maskat!”