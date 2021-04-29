Dışişleri Bakanı Zarif, Umman ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Umman ziyaretini değerlendirdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Maskat'ta Ummanlı arkadaşlarla çok güzel toplantılar yaptık. Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi, Bakanlar Kurulundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said ve eski Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile verimli görüşmeler gerçekleştirdim.

Görüşmelerde artış gösteren bölgesel ve küresel işbirliğinin üzerinde duruldu. Ummanlı yetkililer ve Muhammed Abdusselam (Ensarullah yetkilisi) ile Yemen'i görüştük. Bir sonraki durak: Kuveyt."