İranlı yetkiliden ABD ile mahkum takası hakkındaki habere yalanlama

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İranlı yetkili, İran'ın her zaman iki ülke arasındaki kapsamlı mahkum takasını vurguladığını da sözlerine ekledi.

İddia, kaynak olarak adı açıklanmayan İranlı yetkilileri gösteren Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen'den gelmişti.

Haberde, Tahran ve Washington'un, ABD'de tutuklu dört İranlının özgürlüğü ve İran'a ait 7 milyar dolarlık fonun salıverilmesi karşılığında, İran'da tutuklu bulunan 4 Amerikalının serbest bırakılmasında uzlaştığı öne sürülmüştü.